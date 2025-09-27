Najlepsze serialowe potwory. Nie tylko smoki rządzą ekranem - są inne oryginalne kreatury

fot. materiały prasowe

Gdy pomyślimy o gronie głośnych i uwielbianych seriali, wśród nich pojawi się przynajmniej jeden, w którym fabułę dopełniają fantastyczne stwory. Mogą to być wilkołaki, wampiry, dziwaczne kreatury, a już z całą pewnością smoki. Produkcje z ich udziałem nabierają innego wymiaru i są niezwykle trudne do zapomnienia. Nawet jeśli nie wszystko w scenariuszu współgra ze sobą idealnie, obecność fantastycznych istot zawsze dodaje kolorytu.

Wiele seriali buduje swoją oś wokół potworów. Są one nierozłącznym elementem fabuły – wykorzystywane nie tylko jako tło dla ludzkich bohaterów, ale jako kluczowe postaci, które definiują przebieg wydarzeń. W innych przypadkach stworzenia te stanowią dodatek lub urozmaicenie historii, często nie pozostając stałymi bohaterami danych opowieści.

Jakkolwiek by na to nie patrzeć, widzowie uwielbiają ich obecność na ekranie. Nawet jeśli to tylko przelotna rola, wciąż się ich domagają. Powstało wiele wyjątkowych historii z przeróżnymi, dziwacznymi postaciami. Przywołajmy zatem najlepsze potwory, jakie pojawiły się w produkcjach odcinkowych.

Najlepsze serialowe potwory - galeria