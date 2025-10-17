Reklama
Znakomite seriale o superbohaterach. Są tak dobre, że przekonają do siebie nawet hejterów

Nie wszyscy muszą lubić historie o wspaniałych superbohaterach - i to całkowicie zrozumiałe. Jednak odmówić naprawdę dobrym produkcjom ich jakości po prostu się nie da. Właśnie te tytuły są tak dobre, że potrafią wpłynąć na opinię nawet najbardziej nieugiętych antyfanów.
Kamila Markowska
Tagi:  superbohaterzy 
najlepsze produkcje seriale
The Boys fot. materiały prasowe
Seriale i filmy o superbohaterach rozbiły bank, odnotowując w ostatnich dekadach szczyty popularności. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie wszystkim przypada do gustu taki rodzaj rozrywki. Wiele produkcji minęło się również z kanonem najbardziej oddziałujących na popkulturę tytułów. Mimo to lista tych, których nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy nie obejrzeć, jest przekonująca i wcale nie taka krótka.

Oczywiście, jak każdy gatunek, fikcja superbohaterska wpada w swoje własne pułapki. Powtarzające się schematy, przewidywalność czy podobna narracja to elementy, które często są wytykane jako odstraszające dla osób nielubiących historii o niesamowitych dobroczyńcach. Mimo to powstały produkcje, które potrafią przekonać do siebie wielu nieustępliwych sceptyków.

Te seriale, które za chwilę zaprezentujemy, to naprawdę dzieła wyróżniające się na tle innych. Porywają fabułą, ale są też doceniane za aspekty techniczne, w tym sposób realizacji i ogólną jakość rozrywki. Mają potencjał, by zmienić zdanie nawet najbardziej zagorzałego hejtera.

Znakomite seriale o superbohaterach

Niezwyciężony (2021-)

Niezwyciężony (2021-)
fot. materiały prasowe
Źródło: screenrant.com

Kamila Markowska
Tagi:  superbohaterzy 
