Najbardziej ekscytujące seriale thrillerowe - niewiarygodne, ile tu zwrotów akcji!



Thriller musi porażać i elektryzować widownię historiami przepełnionymi nagłymi zwrotami akcji. Nie ma opcji, aby było inaczej. Przez wiele lat, gdy myślano o tym gatunku, przywoływano wyłącznie najgłośniejsze filmowe tytuły. Teraz jednak nadszedł czas, by docenić świat seriali, który ma ogromne predyspozycje do opowiadania pełnych napięcia fabuł. Wszystko za sprawą możliwości rozłożenia historii w czasie. Nie ogranicza ich dwugodzinna formuła, jak ma to miejsce przy większości filmów. Tutaj powoli rozwijane intrygi są stopniowo napędzane kolejnymi, niespodziewanymi plot twistami. Jest chwila, by odpowiednio wprowadzić do historii wszystkich bohaterów, dając przy tym widzom złudne wrażenie, że rozgryźli już, o co tak naprawdę chodzi. Są to jednak tylko pozory, bo po chwili scenarzyści ponownie serwują kolejną, pogmatwaną perspektywę na sprawę.

Thrillery zawsze miały i będą miały swoją wierną widownię oraz grono zagorzałych fanów. Dziś to jednak produkcje odcinkowe przejmują stery i gromadzą przed ekranami całe rzesze odbiorców. Dlatego prezentujemy zestawienie najbardziej ekscytujących seriali tego gatunku, które powaliły nas ilością plot twistów i zawiłością akcji.

Najbardziej ekscytujące seriale thrillerowe