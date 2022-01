Serious Sam: Siberian Mayhem nową przygodą bohatera. Zobacz zwiastun dodatku

fot. Devolver Digital

Serious Sam: Siberian Mayhem to nowa przygoda tytułowego bohatera, tym razem udostępniana graczom w ramach płatnego, autonomicznego rozszerzenia, które nie będzie wymagać do zabawy podstawowej wersji gry. Produkcja zabierze Poważnego Sama do pięciu zupełnie nowych poziomów znajdujących się w samym sercu Rosji. Nie zabraknie też kolejnych przeciwników i bossów do pokonania oraz głównego antagonisty, którym tym razem jest niejaki Notorious Mental.

Większym zmianom nie ulegnie natomiast rozgrywka. W dalszym ciągu mamy więc do czynienia z pierwszoosobową strzelanką, która nastawiona jest przede wszystkim na akcję i ciągłe starcia z ogromnymi hordami wrogów.

Serious Sam: Siberian Mayhem - premiera już 25 stycznia na PC (Steam).

