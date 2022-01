STALKER 2 się spóźni? Gra podobno ma trafić także na PS5

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. GSC Game World

Aktualnie wciąż obowiązującą datą premiery dla gry STALKER 2 jest 28 kwietnia. Wkrótce jednak może się to zmienić. Według nieoficjalnych informacji, ujawnionej przez ukraińskiego youtubera o pseudonimie OLDboi, studio ma szykować się do przekazania graczom smutnej wiadomości. Nadchodzący tytuł ma zostać opóźniony i to aż o kilka miesięcy. Debiut ma zostać przeniesiony na tegoroczną jesień.

Według źródeł, na które powołuje się OLDboi, gra ma trafić także na konsolę PlayStation 5 i wykorzystywać będzie możliwości kontrolera DualSense. Premiera na platformie Sony miałaby odbyć się pod koniec 2022 roku lub na początku roku przyszłego.

Oczywiście powyższe informacje trudno zweryfikować, ale może być w nich ziarno prawdy. Warto bowiem zauważyć, że do ustalonej daty premiery gry pozostało nieco ponad kwartał, a w sieci jest wyjątkowo cicho. Próżno szukać nowych materiałów marketingowych, nie dostaliśmy też dłuższego wideo z rozgrywką.

