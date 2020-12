Servant - powstanie 3. sezon serialu M. Night Shyamalana dla Apple

fot. materiały prasowe

Dla fanów Servant, serialu M. Night Shyamalana, mamy dobrą wiadomość. Powstanie 3. sezon stworzonej przez Tony'ego Basgallopa produkcji. Wiadomość ta obiegła media jeszcze przed premierą drugiej odsłony serii.

Servant to thriller psychologiczny, który skupia się na przeżywającej żałobę parze. Ogromna tragedia odbiła się na ich relacji, doprowadzając do rozłamu w małżeństwie, a jednocześnie otworzyła drzwi dla tajemniczej siły, która wtargnęła do domu bohaterów.

W 2. sezonie w portretowane przez siebie postaci ponownie wcielą się Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free oraz Rupert Grint. Druga seria liczyć będzie dziesięć odcinków, a produkcja pójdzie w bardziej nadprzyrodzone rejony.

Producentami wykonawczymi serialu, oprócz Shyamalana i Basgallopa, są Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Todd Black, Steve Tisch, Taylor Latham oraz Patrick Markey.

Premiera 2. sezonu Servant odbędzie się już w 15 stycznia 2021 na Apple TV+. Nowe odcinki będą pojawiać się na platformie streamingowej co piątek.