Seuss - Jim Carrey negocjuje rolę w filmie o sławnym autorze książek dla dzieci

Jim Carrey to charakterystyczny aktor i naprawdę wiele postaci, w które się wcielał, zapadło w pamięć. Jedną z nich niewątpliwie jest... Grinch. Co ciekawe, twórcą zielonego, nienawidzącego świąt stwora, był niejaki Theodor Seuss Geisel, znany jako Dr. Seuss - amerykański autor książek dla dzieci, które weszły do kanonu literatury tego gatunku. Rolę tego właśnie twórcy negocjuje własnie Carrey.

Wygląda na to, że aktor bardzo zainteresował się tą postacią. Już pod koniec grudnia Carrey rozmawiał z Entertainment One i Rain Dog Films w sprawie roli Teda „Dr. Seussa” Geisela w jego biografii. Carla Hacken zaangażowana jest w projekt jako producent; reżysera, póki co, brak. Eyal Podell i Jonathan Stewart napisali do tego dramatu scenariusz, który od lat jest uznawany za jeden z najlepszych niezrealizowanych scenariuszy Hollywood.

Tak - dramatu, bo film ma być daleki od dziecięcych fantazji. To poważna produkcja śledząca światowej sławy autora w okresie pomiędzy 8., a 50. rokiem jego życia. Geisel przeżył kilka tragedii w czasie, gdy rozpoczęła się jego kariera pisarska. Jego żona, Helen, cierpiała na wyniszczającą chorobę i podjęła kilka decyzji, które radykalnie zmieniły życie Geisela. Wspomniana sytuacja doprowadziła do powstania jego pierwszego wielkiego hitu: The Cat in the Hat.

Geisel, lepiej znany jako Dr. Seuss, był pisarzem i artystą, który sprzedał ponad 600 milionów książek. Jego prace miały na celu rozciągnięcie granic literatury dziecięcej, łączyły zabawę i dowcip z prawdziwą, zapadającą w pamięć sztuką.

Carrey znów w poważniejszej, dramatycznej roli? Pewnie. Wiemy, że potrafi. I to naprawdę dobrze.