To pierwszy film reżysera od czasu niesławnego Predatora. Krytycy ocenili powrót
Nieczysta gra to pierwsza produkcja wyreżyserowana przez Shane'a Blacka od czasów Predatora z 2018 roku. Czy to udany powrót do Hollywood?
Nieczysta gra to nowy film Shane'a Blacka, który od czasu niesławnego Predatora z 2018 roku nie wyreżyserował żadnego filmu. Czy jest to udany powrót za stery? Nie do końca.
W Spider-Manie 4 ma pojawić się uwielbiana postać. Na to spotkanie czekaliśmy latami
W serwisie Rotten Tomtaoes pojawiło się dziesięć recenzji. Cztery z nich są zgniłe, co daje wynik 60% pozytywnych opinii na ten moment od krytyków. Metacritic był jeszcze surowszy - zaledwie 55/100 na podstawie siedmiu tekstów.
Nieczysta gra - recenzje krytyków
To nie jest idealny powrót do reżyserii. Nawet przy pozytywnych recenzjach da się odczuć, że Shane Black jeszcze nie czuje się w pełni pewnie za kamerą. Potrzebuje czasu, żeby odnaleźć najlepszą wersję siebie jako reżysera. Nieczysta gra z pewnością nie należy do jego najlepszych projektów, ale ma pewne przebłyski. To przede wszystkim absurdalna, dobra zabawa, która każdemu powinna dostarczyć rozrywki, nawet jeśli scenariusz niedomaga i brakuje mi koherentności. Film ratuje ciągła akcja i nieustanne docinki ze strony duetu głównych bohaterów, ale całość balansuje na granicy znudzenia odbiorcy, bo niemal popada w przesadę.
Negatywne recenzje używają dosadniejszych sformułowań. Nieczysta gra nazywana jest filmem imitującym twórczość Shane'a Blacka, ale nie w pełni należącym do niego. Zdaniem krytyków Shane Black utracił pazur i brakuje mu tego samego polotu, co wcześniej. Z kolei Nieczysta gra jest po prostu nudna. Scenariusz nie porywa i choć Mark Wahlberg i LaKeith Stanfield się starają, a reżyser ciągle dodaje gazu do dechy, to całość zaczyna szybko nużyć, a potem ciągnie się w nieskończoność, ponieważ film jest za długi.
Źródło: rottentomatoes.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1986, kończy 39 lat