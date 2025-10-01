Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

To pierwszy film reżysera od czasu niesławnego Predatora. Krytycy ocenili powrót

Nieczysta gra to pierwsza produkcja wyreżyserowana przez Shane'a Blacka od czasów Predatora z 2018 roku. Czy to udany powrót do Hollywood?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  nieczysta gra 
recenzje
Nieczysta gra fot. Amazon MGM Studios
Reklama

Nieczysta gra to nowy film Shane'a Blacka, który od czasu niesławnego Predatora z 2018 roku nie wyreżyserował żadnego filmu. Czy jest to udany powrót za stery? Nie do końca.

W Spider-Manie 4 ma pojawić się uwielbiana postać. Na to spotkanie czekaliśmy latami

W serwisie Rotten Tomtaoes pojawiło się dziesięć recenzji. Cztery z nich są zgniłe, co daje wynik 60% pozytywnych opinii na ten moment od krytyków. Metacritic był jeszcze surowszy - zaledwie 55/100 na podstawie siedmiu tekstów.

Nieczysta gra - recenzje krytyków

To nie jest idealny powrót do reżyserii. Nawet przy pozytywnych recenzjach da się odczuć, że Shane Black jeszcze nie czuje się w pełni pewnie za kamerą. Potrzebuje czasu, żeby odnaleźć najlepszą wersję siebie jako reżysera. Nieczysta gra z pewnością nie należy do jego najlepszych projektów, ale ma pewne przebłyski. To przede wszystkim absurdalna, dobra zabawa, która każdemu powinna dostarczyć rozrywki, nawet jeśli scenariusz niedomaga i brakuje mi koherentności. Film ratuje ciągła akcja i nieustanne docinki ze strony duetu głównych bohaterów, ale całość balansuje na granicy znudzenia odbiorcy, bo niemal popada w przesadę.

Negatywne recenzje używają dosadniejszych sformułowań. Nieczysta gra nazywana jest filmem imitującym twórczość Shane'a Blacka, ale nie w pełni należącym do niego. Zdaniem krytyków Shane Black utracił pazur i brakuje mu tego samego polotu, co wcześniej. Z kolei Nieczysta gra jest po prostu nudna. Scenariusz nie porywa i choć Mark Wahlberg i LaKeith Stanfield się starają, a reżyser ciągle dodaje gazu do dechy, to całość zaczyna szybko nużyć, a potem ciągnie się w nieskończoność, ponieważ film jest za długi.

Źródło: rottentomatoes.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  nieczysta gra 
recenzje
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Nieczysta gra
Nieczysta gra Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Apple TV+
-

Apple TV+ - nowości na październik 2025. Zaginiony autokar, Ostatnia rubież i inne

2 Chopin, Chopin!
-

Chopin, Chopin! to jeden z najdroższych filmów na festiwalu w Gdyni. Jaki był wcześniej?

3 Disney+ październik
-

Disney+ - nowości na październik 2025. Genialna Morgan, Murdaugh: Śmierć w rodzinie i inne

4 Slay the Spire - gra planszowa
-

Slay the Spire z planszową adaptacją. Premiera już wkrótce

5 Odwilż - sezon 2
-

Polski hit powraca. Odwilż - zwiastun, plakat i data premiery 3. sezonu

6 Netflix październik 2025
-

Netflix - nowości na październik 2025. Wiedźmin, Druga Furioza i Potwór: Historia Eda Geina

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e189

Moda na sukces

s27e01

Wielkie projekty

s04e03

s28e04

The Voice

s09e01

Miłość jest ślepa

s05e02

Kulawe konie

s02e05

Pokolenie V

s38e185

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brie Larson
Brie Larson

ur. 1989, kończy 36 lat

Zach Galifianakis
Zach Galifianakis

ur. 1969, kończy 56 lat

Rupert Friend
Rupert Friend

ur. 1981, kończy 44 lat

Esai Morales
Esai Morales

ur. 1962, kończy 63 lat

Jurnee Smollett-Bell
Jurnee Smollett-Bell

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV