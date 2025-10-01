Reklama
W Spider-Manie 4 ma pojawić się uwielbiana postać. Na to spotkanie czekaliśmy latami

Według najnowszych doniesień w filmie Spider-Man 4 dojdzie do wymarzonego spotkania dwóch postaci - Pajączek ma połączyć siły z uwielbianym przez widzów bohaterem. Z kolei zdjęcia z planu produkcji MCU zapowiadają jeszcze inne zakończenie sceny z czołgiem. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień daredevil MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Marvel/Sony
Wielu fanów Marvela niezwykle ucieszyło się z faktu, że w filmie Spider-Man 4 tytułowy bohater spotka portretowanego przez Jona Bernthala Punishera. Do pełni szczęścia czytelnikom komiksów brakowało tylko tego, aby Peter Parker w przyszłorocznej produkcji połączył siły z Daredevilem. Teraz wygląda na to, że szansa na ten wyczekiwany od dawna sojusz istnieje. 

Scooper Nuke the Fridge (w ostatnim czasie ma on całkiem dobrą passę sprawdzonych doniesień, jednak i tak do najnowszych musimy podchodzić z dystansem) twierdzi, że na planie filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień faktycznie pojawi się Charlie Cox, który ma kręcić sceny z udziałem granego przez siebie Daredevila:

Zaufane źródło powiedziało mi to mimochodem, nie zdając sobie sprawy, jak szalony spoiler właśnie mi zdradzili. Usłyszałem: "Charlie będzie tam jechał, żeby kręcić Spider-Mana". Najzabawniejsze jest to, że nie mieli pojęcia, że jestem fanem albo że w ogóle mnie to obchodzi. Początkowo nie zareagowałem, więc jeśli to kiedykolwiek wyjdzie na jaw, nigdy się nie dowiedzą, że ode mnie. Żeby było sprawiedliwie: nigdy tak naprawdę nie powiedzieli, żeby nie przekazywać tego dalej.

Wielka eksplozja czołgu na planie 

Wczoraj ekipa i obsada Spider-Mana 4 wróciła na plan po przerwie spowodowanej urazem Toma Hollanda. Do sieci trafiło mnóstwo nowych materiałów, które rzucają jeszcze inne światło na finał kręconej od kilku tygodni sceny z czołgiem. Ze zdjęć wynika, że sam pojazd, który ścigają pracownicy Departamentu Kontroli Szkód, eksploduje tuż przy ścianie więzienia, najprawdopodobniej doprowadzając do ucieczki osadzonych. Internauci coraz częściej spekulują, że zakończenie sekwencji może być wynikiem rzucenia czołgiem przez złowrogą wersję Hulka. 

Spider-Man 4 - scena z czołgiem (nowe zdjęcia z planu)

arrow-left
Spider-Man 4 - scena z czołgiem (nowe zdjęcia z planu)
Źródło:
arrow-right

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma zadebiutować w kinach 31 lipca przyszłego roku. 

Źródło: Nuke the Fridge/X/MyTimeToShineHello

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień daredevil MCU
Co o tym sądzisz?
