Shang-Chi - easter eggi z filmu MCU, które mogliście przegapić. Chińskie legendy i Jackie Chan

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni jest zupełnie nowym filmem od Marvel Studios, który przedstawia nam pierwszego superbohatera z Azji z własną, solową produkcją. Istotne są zatem liczne kulturowe znaczenia, tak jak było w przypadku Czarnej Pantery - filmu MCU, który zarobił ponad miliard dolarów i uzyskał nominację do Oscara w kategorii najlepszy film.

Czy tak samo ważny w popkulturze okaże się Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni? Na ten moment trudno to stwierdzić, choć reakcje fanów i krytyków na film są bardzo pozytywne. Widoczne są także głosy przedstawicieli z mniejszości azjatyckich w USA, którzy bardzo są zadowoleni z filmu. Tradycyjnie w historii zamieszczono wiele nawiązań i easter eggów, które zawsze bardzo ekscytują fanów, a nie zawsze widoczne są na pierwszy rzut oka. Nie tylko do Kinowego Uniwersum Marvela, ale też chińskiej mitologii. Zebraliśmy je dla Was w poniższej galerii:

Shang-Chi- easter eggi, nawiązania, smaczki