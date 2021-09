Shang-Chi - rola Abominationa zaskakuje. Gdzie postać pojawi się następnie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney

O tym, że w filmie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni pojawi się Abomination wiemy od chwili pokazania go w zwiastunie, a potem poprzez potwierdzenie jego obecności przez Kevina Feige. Ten news powstał dla wszystkich, którzy widzieli i chcą wiedzieć, gdzie pojawi się następnie ta postać oraz dla tych, którzy nie widzieli, a spoilery im nie przeszkadzają.

W filmie Abomination ma rolę epizodyczną w miejscu, w którym siostra Shang-Chi, Xialing organizuje nielegalne walki. To tam w głównym turnieju mierzą się ze sobą Abomination (w tej roli ponownie Tim Roth) oraz Wong (Benedict Wong). Wong wygrywa wykorzystując brutalną siłę przeciwko olbrzymowi.

Shang-Chi - fragment z Abominationem w tle

Wówczas jest zaskoczenie, bo... Abomination nie jest czarnym charakterem, jak w Incredible Hulk. Emil Blonsky i Wong to kumple, którzy razem zgłosili się do turnieju. Widzimy, jak Wong beszta kolegę za to, że nie łagodził swoich ciosów. Potem panowie w dobrych nastrojach razem przeszli przez portal.

Pamiętamy, że Abomination był głównym czarnym charakterem w filmie The Incredible Hulk z 2008 roku. Jednak minęło wiele lat w MCU od tamtych wydarzeń i najwyraźniej postać odkryła nową drogę w życiu. Prawdopodobnie dowiemy się więcej na ten temat w serialu She-Hulk, w którym rola Abomination została potwierdzona. Jednak po ogłoszeniu wszyscy spekulowali, że może tytułowa superbohaterka będzie z nim walczyć, ale po wydarzeniach z Shang-Chi nie jest to takie pewne. Serial pojawi się na ekranach w 2022 roku.