Reżyser Szoguna lat 80. krytykuje nową adaptację. Zbyt nudna dla Amerykanów?

fot. materiały prasowe

1. sezon nowego Szoguna osiągnął nie tylko sukces komercyjny. Teraz zyskuje nagrody na prestiżowych galach - jest m.in. laureatem Złotego Globu. Mimo tych wyróżnień, jest jedna osoba, która nie rozumie tego fenomenu - i jest nią reżyser poprzedniej adaptacji z 1980 roku.

fot. Disney+

Jerry London krytykuje nowego Szoguna

Filmowiec porozmawiał z portalem The Hollywood Reporter na temat nowej wersji Szoguna, dokonując porównania ze swoją wersją z lat 80. Przyznaje, że różnic jest wiele, szczególnie że starsza adaptacja opiera się na historii miłosnej Blackthorne'a i Mariko.

- A ta nowa opiera się na historii Japonii i skupia się bardziej na Toranadze, kto był Szogunem.

Z tego powodu Jerry London uważa, że amerykańska widownia może uznawać nowego Szoguna za nudny. Argumentuje to, podając opinię paru osób, z którymi rozmawiał. Podobno wyłączyły serial, bo go nie rozumiały. London twierdzi, że ta adaptacja ewidentnie powstała "dla Japonii".

- To zabawne, bo wszyscy z którymi rozmawiałem, mówili: "Nie rozumiem tego. O czym to wszystko jest?". Obejrzałem całość. Ciężko się w to wciągnąć. Wygrało wszystkie nagrody Emmy, bo nie było większej konkurencji.

Nowy Szogun jest dostępny na platformie Disney+.

