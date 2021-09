Spider-Man: Bez drogi do domu - Daredevila nie ma w zwiastunie. Jest dowód

Fot. Sony Pictures Entertainment/Marvel

Jeden fan MCU z USA nagrał fragment zwiastuna filmu Spider-Man: Bez drogi do domu podczas seansu superprodukcji Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni w kinie. Z uwagi na większy format obrazu można dostrzec twarz postaci, która według fanów miała być Charliem Coxem. Nie jest to odtwórca roli Daredevila. Wszystko wskazuje na to, że jest to ten sam agent, którego widzimy sekundę wcześniej, tylko bez kurtki.

Zobaczcie sami:

To oczywiście nie oznacza, że Charlie Cox nie pojawi się w filmie. Według plotek z dobrych źródeł ma on niewielką rolę i go zobaczymy. Szczegóły są nieznane, ale spekuluje się, że mógłby być prawnikiem Petera Parkera, bo jak pamiętamy, tym zajmuje się Matt Murdock.

Spider-Man: Bez drogi do domu - o czym film?

Po raz pierwszy w filmowej historii Spider-Mana, tożsamość superbohatera została ujawniona i nie może on już odciąć normalnego życia od bycia herosem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange'a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna. Sytuacja zmusza go do odkrycia, co naprawdę oznacza bycie Spider-Manem.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w grudniu 2021 roku tylko w kinach.