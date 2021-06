Shang-Chi - jakie będą walki w MCU? Inspiracje kinem chińskim i... Jackiem Chanem

fot. Marvel

Magazyn Empire opublikował nową rozmowę promującą superprodukcję MCU zatytułowaną Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Dodatkowo wrzucili do sicei nowe zdjęcie z tytułowym herosem.

Reżyserem jest Destin Daniel Cretton i to właśnie on w rozmowie z dziennikarzem wyjawił, że ich inspiracje przy walkach są rozmaite i czerpią z różnych gatunków kina chińskiego Będą pojedynki bardziej realistyczne, ale mamy spodziewać się też walk z gatunku wuxia w stylu Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka.

- Autentyczność, szacunek i wierność gatunkowi to były główne cele od pierwszego dnia kręcenia. Mamy choreografię w stylu Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka, inne walki inspirowane są podejściem Jackiego Chan. Mamy też choreografów z Chin, którzy stworzyli nam piękne walki w gatunku wuxia.

Dla reżysera ważne jest, by zobrazować tytułową postać jako superbohatera, nie tylko człowieka wyszkolonego w sztukach walki. Jego celem było pokazanie, że może walczyć ramię w ramię z Avengers, bo według niego jest on kimś więcej niż tylko mistrzem sztuk walki. Po to też zatrudniono Simu Liu do tytułowej roli, bo aktor od dzieciństwa trenuje różne sztuki walki, więc był w stanie pokazać swoje umiejętności na ekranie.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - premiera we wrześniu 2021 roku w kinach.