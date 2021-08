Shang-Chi - walki w filmie będą dobre. Ten fragment to potwierdza

fot. Marvel Studios

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ma wszystko za kulisami, by potwierdzić opinie dziennikarzy, mówiących o kapitalnych walkach i scenach akcji w filmie MCU. Na planie pracowali różni choreografowie z Chin, by stworzyć walki w rozmaitych stylach począwszy od wuxii w klimacie Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka, czy inspiracji Jackiem Chanem. Wszystko nadzorował i kręcił w roli reżysera drugiego planu doskonały kaskader i choreograf Brad Allen, który należał do grupy kaskaderów Jackiego Chana i z nim nawet walczył na ekranie w filmie Wspaniały z 1999 roku. Niespodziewanie Allen zmarł na początku sierpnia 2021 roku w wieku 48 lat. Wisienką na torcie jest Bill Pope, operator, który doskonale filmował walki w trylogii Matrix pod okiem Yuen Woo Pinga

Nowy fragment pokazuje walkę w autobusie i trzeba przyznać, że te kilka sekund jest na poziomie. Zwłaszcza, że nie ma tutaj typowych dla MCU cięć, by ukryć fakt, że superbohaterowie MCU nie potrafią grać w scenach kaskaderskich i są zastępowani dublerami. Jak choćby ostatnio w Czarnej Wdowie. Tu doskonale widać, że Simu Liu prezentuje swoje umiejętności jako Shang-Chi. W tym przypadku dostrzegalne są wspominane inspiracje stylem Jackiego Chana.

Shang-Chi - premiera 3 września w kinach.

Zobacz także: