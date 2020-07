Shang-Chi - kiedy ekipa wróci na plan filmu?

Źródło: Marvel

Jak podaje portal Deadline na podstawie swoich źródeł z Sydney ekipa filmu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ma zamiar powrócić na plan produkcji w Australii jeszcze w tym miesiącu. Zdjęcia do projektu rozpoczęły się już w lutym, jednak musiały zostać przerwane z powodu pandemii koronawirusa. Członkowie ekipy będą oczywiście po przylocie do Australii musieli przejść przymusową kwarantannę wymaganą przez rząd kraju. To drugi film Disneya po Avatarze 2, który wznawia produkcję w Australii po wybuchu pandemii.

W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać, że podobnie jak w komiksach, Shang-Chi jest synem globalisty z Chin, który swoje potomstwo trzymał w odosobnieniu i w zamknięciu na świat zewnętrzny. Jego syn, szkolił się w sztukach walk i rozwinął niezwykłe umiejętności. W obsadzie znajdują się Simu Liu, Awkwafina oraz Tony Leung.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - film ma trafić do kin w USA 7 maja 2021 roku.