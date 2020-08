Shang-Chi - zdjęcia do filmu MCU wznowione. Imponująca scenografia

Źródło: Marvel

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings będzie jednym z projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Zdjęcia do produkcji rozpoczęły się na chwilę przed pandemią koronawirusa, zatem musiały zostać przerwane. Do sieci trafiło jednak nagranie lokalnej stacji z w Sydney w Australii, która zaprezentowała plan zdjęciowy do filmu, na którym wznowiono prace.

Stacja 7News udostępniła kilka ujęć z helikoptera, które wskazują na ogromny plan zdjęciowy. Wciąż budowana jest ogromna scenografia, na której widzimy prawdopodobnie chińską świątynię i domy z pobliskiej wioski. Nie widzimy z tych ujęć żadnej z gwiazd produkcji, ale dobrze jest widzieć, że prace na planie ruszyły.

https://twitter.com/7NewsSydney/status/1289866018412609536

Będzie to też pierwszy samodzielny film o superbohaterze z Azji. W głównej roli wystąpi Simu Liu. W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać, że podobnie jak w komiksach, Shang-Chi jest synem globalisty z Chin, który swoje potomstwo trzymał w odosobnieniu i w zamknięciu na świat zewnętrzny. Jego syn, szkolił się w sztukach walk i rozwinął niezwykłe umiejętności.

Premiera filmu 17 maja 2021 roku.