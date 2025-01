Ulubieni bohaterowie z anime, w których w mig się zakochacie. Widzowie zadecydowali [RANKING]

fot. materiały prasowe

Reklama

O popularności anime najczęściej decyduje wciągająca i pomysłowa historia oraz kreska. Nie mniejszą rolę odgrywają również dobrze zarysowani główni bohaterowie budzący sympatię. A gdy jeszcze są przystojni to sukces jest gwarantowany.

Serwis Ranker stworzył ranking, w którym użytkownicy wybierali męskie postacie, w których od razu można się zakochać. Warto zaznaczyć, że nie jest to zestawienie na najgorętszego bohatera z japońskich animacji (portal ma osobny ranking do tego), choć wizerunek i atrakcyjność fizyczna ma tu duże znaczenie. To fajne postacie, które wzbudzają pozytywne emocje albo są cool, bez względu na to czy są to protagoniści czy antagoniści. Jednym słowem: ulubieńcy.

Co ciekawe w rankingu znalazło się wielu drugoplanowych bohaterów z anime, którzy głównym postaciom "skradli show". Z kolei dziwi to, że nie uwzględniono tu nikogo z Miecz zabójcy demonów – Kimetsu no Yaiba czy Haikyuu!!, co jest dużym niedopatrzeniem. Uwzględniono w nim zarówno seriale, jak i filmy pełnometrażowe. Poniżej przedstawiamy TOP60, w którym o kolejności zadecydowały głosy użytkowników. Czy bohater z pierwszego miejsca zasłużył na zwycięstwo? Kogo brakuje na liście? Dajcie znać w komentarzach.

Ranking ulubionych postaci z anime, których nie da się nie kochać