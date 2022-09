Shantaram - zwiastun serialowego thrillera. Kolejny hit Apple TV+?

fot. Apple TV+

Shantaram to thriller oparty na książce pod tym samym tytułem autorstwa Gregory'ego Davida Robertsa. Główną rolę gra Charlie Hunnam (Synowie Anarchii). Steve Lightfoot, znany z pracy przy Hannibalu, jest showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym.

Shantaram - zwiastun

Shantaram - o czym jest serial?

Bohaterem jest Lin Ford (Charlie Hunnam), zbieg, który w latach 80. ucieka do Mumbaju w Indiach, bo jest to idealne miejsce, by na nowo rozpocząć życie. Może wtopić się w tłum mieszkańców chaotycznego miasta. Samotny w nieznanym mieście ma jednak problem z unikaniem kłopotów, więc nowe zagrożenia stają mu na drodze. Gdy zakochuje się w enigmatycznej i intrygującej kobiecie imieniem Karla (Antonia Desplat), Lin musi wybrać pomiędzy wolnością, a miłością i wszelkimi komplikacjami z tym związanymi.

Pierwszy sezon ma 12 odcinków. Na premierę platforma Apple TV+ daje ich trzy. W obsadzie są także Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph oraz Shiv Palekar.

Shantaram - premiera 14 października 2022 roku w Apple TV+. Odcinki co tydzień.