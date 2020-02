Shazam 2 - kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu?

Shazam 2 to kontynuacja dobrze przyjętego w zeszłym roku filmu o tytułowym bohaterze znanym z kart komiksów DC. Niedawno portal Screen Rant zamieścił informację o rozpoczęciu prac na planie produkcji. Produkcja ma wystartować w lipcu. Co ciekawe w tym samym okresie będą realizowane zdjęcia do widowiska Black Adam o ikonicznym przeciwniku Shazama. Dla przypomnienia ten czarny charakter miał pojawić się już w pierwszym filmie o bohaterze, jednak postanowiono stworzyć solowe widowisko o jego losach.

Bohaterem produkcji Shazam! jest Billy Batson, nastolatek, który po wypowiedzeniu magicznego zaklęcia zyskuje nadludzkie umiejętności pochodzące od sześciu starożytnych bogów i herosów - mądrość Salomona, siłę Herkulesa, wytrwałość Atlasa, moc Zeusa, odwagę Achillesa i szybkość Merkurego. W tytułową rolę w filmie wciela się Zachary Levi. Za kamerą kontynuacji powróci David F. Sandberg.

Shazam 2 - premiera filmu w USA 1kwietnia 2022 roku.