Ptaki Nocy - czemu zmieniono tytuł w USA? Nowe informacje

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) miały premierę 7 lutego 2020 roku w USA i na świecie. Globalne otwarcie było poniżej prognoz box office co nie było dobrą wiadomością dla Warner Bros. Jednym z wielu omawianych problemów był niezrozumiały tytuł, który sugerował, że jedyna znana postać nie odgrywa ważnej roli w filmie. Stąd nagle w kinach pojawiło się: Harley Quinn: Birds of Prey.

Według portalu Deadline zmiana tytułu została zasugerowana przez Warner Bros, aby kina ją wprowadziły, by poprawić optymalizację SEO, czyli rzeczy umożliwiającej trafienie na stronę dzięki wyszukiwarce Google'a. Tytuł nie zostanie zmieniony w materiałach promocyjnych.

Czy to wpłynie pozytywne na wyniki z box office? Według prognoz drugi weekend w USA zamknie się w kwocie 23-25 mln dolarów. Oznacza to, że film zanotuje zaledwie 25-30% spadek frekwencji w stosunku do tygodnia ubiegłego.

Ptaki Nocy - film jest wyświetlany na ekranach polskich kin.