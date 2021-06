Shazam! 2- tak wygląda nowy kostium superbohatera. Zobacz zabawny fragment

fot. materiały prasowe

Shazam! 2 będzie wyświetlany w USA pod tytułem Shazam! Fury of the Gods. Prace na planie dopiero się rozpoczęły, ale już do sieci trafiają zdjęcia z planu, na których widzimy, że superbohater dostał troszkę inny kostium. Pojawiły się na nim dość istotne i dostrzegalne zmiany. David F. Sandberg, reżyser widowiska, postanowił też zareagować na to, publikując teaserowy fragment z tytułowym bohaterem w kostiumie, który... śmieje się z mroku, w jakim utrzymany jest klip.

Shazam! 2 - fragment

Shazam! 2 - zdjęcia z planu

Na fotkach widzimy zmiany w kostiumie, które są od razu dostrzegalne i rzucają się w oczy. Oceńcie sami.

Henry Gayden i Chris Morgan ponownie odpowiadają za scenariusz. W obsadzie są Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Asher Angel, Rachel Zegler oraz Helen Mirren i Lucy Liu jako siostry Hespera i Kalypso, które są czarnymi charakterami tej historii.

Przypomnijmy, że Shazam! był umiarkowanym sukcesem. Zebrano na całym świecie 366 mln dolarów.

Shazam! 2 - premiera 2 czerwca 2023 roku tylko w kinach.