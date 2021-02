Co wyprawia Shazam? Stał się seryjnym mordercą; zabił nawet prawdziwego mocarza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kilkanaście dni temu donosiliśmy Wam, że w ramach wydarzenia Future State czytelnicy mogą zapoznać się z przyszłą wersją Shazama, która wielu odbiorcom z całą pewnością wyda się szokująca. Już z pierwszej odsłony poświęconej mu serii dowiedzieliśmy się, że uznawany za "klawego gościa" heros jest podejrzewany o zabicie Creepera i Johnny'ego Thundera. Jakby tego było mało, na mocy zawartej w samym Piekle umowy z potężnym Neronem ciała Shazama i Billy'ego Batsona zostały rozdzielone.

Drugi zeszyt cyklu pokazuje protagonistę po powrocie na Ziemię. Ogarnięty przez paranoję bohater musi zmierzyć się z konsekwencjami zabójstw wszystkich, którzy poznali prawdę o zdarzeniu z Piekła, w tym Marsjańskiego Łowcy i Questiona. To właśnie dlatego Amerykańska Liga Sprawiedliwości osadziła go w więzieniu. Sforsowanie krat nie stanowiło jednak dla Shazama większego problemu; gdy zdołał się uwolnić, jego śladami podążył Spectre, bez dwóch zdań jedna z najpotężniejszych postaci w uniwersum DC.

Duch Zemsty zabrał ostatecznie herosa do siedziby Justice Society of America, gdzie próbował zdiagnozować przyczynę jego obecnego zachowania. To tam odkrył, że bohater jest w rzeczywistości kontrolowany przez Nerona, który manipuluje nim do tego stopnia, iż umieszcza w jego głowie koszmary, zwiększając w umyśle protagonisty poczucie zagrożenia.

Gdy jednak Spectre postanowił obwieścić światu te rewelacje, Shazam zabił go, przeszywając ciało Ducha Zemsty Włócznią Przeznaczenia. Dopiero w tym momencie na miejscu pojawili się członkowie Amerykańskiej Ligi Sprawiedliwości.

