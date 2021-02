Shazam 2 - Henry Cavill wraca do DCEU? Nawet reżyser komentuje spekulacje

Warner Bros.

Od czwartku po sieci krąży plotka, według której w filmie Shazam! Fury of the Gods do DCEU miałby powrócić Henry Cavill. Choć źródło tych spekulacji, serwis That Hashtag Show, jest mocno dyskusyjne, doniesienia już teraz zaczęły żyć własnym życiem. Co zaskakujące, postanowił do nich odnieść się sam reżyser Shazama! 2, David F. Sandberg.

Na swoim koncie na Twitterze zamieścił on wpis, w którym jednocześnie podaje w wątpliwość ujawnione rewelacje i im nie zaprzecza. Spójrzcie sami:

Shazama! Nie zamierzam komentować plotek castingowych z kilku powodów. Nie możesz być pewien absolutnie niczego, zanim to się nie wydarzy. W połowie prac nad pierwszą odsłonąplan był dla Cavilla otwarty. Scooperzy mogli wówczas o tym donosić i mieć wtedy rację, ale koniec końców ich rewelacje były błędne.

Sandberg odniósł się w ten sposób do plotek, zgodnie z którymi Cavill miał pojawić się w pierwszej części produkcji. Przypomnijmy, że w scenie po napisach faktycznie zobaczyliśmy Supermana, jednak nie pokazano jego twarzy, a w jego rolę wcielał się gościnnie inny aktor.

Shazam! 2 wejdzie na ekrany kin 2 czerwca 2023 roku.