Flash - opis materiału z CinemaCon. Batman Michaela Keatona i powrót znanego złoczyńcy DCEU

fot. Warner Bros

W Las Vegas trwa CinemaCon, wielkie wydarzenie branży kinowej, na którym największe hollywoodzkie studia pokazują materiały ze swoich nadchodzących projektów. 26 kwietnia swój panel na imprezie miała wytwórnia Warner Bros która promowała między innymi superbohaterskie widowisko Flash. Pokazano zapowiedź widowiska, która niestety nie pojawiła się później online. Jednak portal Screen Rant zamieścił opis materiału.

Flash - opis wideo z CinemaCon

W wideo możemy zobaczyć Barry'ego cofającego się w czasie, który widzi śmierć swojej mamy. Batman w wykonaniu Michaela Keatona w pewnym momencie mówi You want to get nuts? Let's get nuts z uśmiechem na twarzy. To oczywiście cytat pochodzący z filmu o Mrocznym Rycerzu z 1989 roku. Bohater wypowiada te słowa będąc w kostiumie bez maski. Ma on siwe włosy, co potwierdza, że w produkcji będziemy mieć do czynienia ze starszą wersją herosa. Co najciekawsze materiał pokazuje szybkie ujęcie na Generała Zoda z wykonaniu Michaela Shannona, co potwierdza powrót złoczyńcy do DCEU.

Flash

Wideo daje również pierwsze spojrzenie na Sashę Calle jako Supergirl. W zapowiedzi widzimy również Batmana Keatona jadącego na batcyklu z przelatującym nad nim samochodem w slow motion. Na końcu widzimy kilka wersji stroju Batmana w posiadłości Wayne'ów, które są wariacjami na temat kostiumu z filmu z 1989 roku.

Flash - premiera filmu w USA 23 czerwca 2023 roku.