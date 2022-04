Batman 2 - będzie film! Pierwsze informacje o kontynuacji

fot. materiały prasowe

Będzie Batman 2! Oficjalnie ogłoszenie to dopełnienie formalności, bo po sukcesie komercyjnym w kinach oraz świetnej oglądalności w platformie HBO Max, to była decyzja oczywista i oczekiwana.

Batman 2 - co wiemy?

Toby Emmerich, szef Warner Bros. Motion Picture Group oznajmił, że za kamerą stanie Matt Reeves, czyli reżyser pierwszego Batman. W tytułowej roli powróci Robert Pattinson. Żadnych informacji o fabule nie ujawniono, ale niewykluczone, że pojawi się w Batmanie 2 postać Jokera grana przez Barry'ego Keoghana. Widzieliśmy go w krótkiej scenie w filmie, ale przede wszystkich w usuniętej scenie udostępnionej w sieci.

W pierwszym tygodniu od premiery w HBO Max film Batman obejrzano w 4,1 mln gospodarstw domowych w USA. Do tego film zebrał 760 mln dolarów ze sprzedaży biletów do kin przy budżecie 200 mln dolarów. Dodając jeszcze świetne opinie widzów i krytyków można rzec, że producenci mają jedynie powody do zadowolenia.

Przypomnijmy, że w HBO Max trwają prace nad serialowym spin-offem serii o Batmanie. Bohaterem jest Pingwin, w którego wciela się Colin Farrell. Data premiery serialu nie jest znana.