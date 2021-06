Shazam! 2 - nowe zdjęcia z planu z bohaterem z peleryną. Kogo gra Rachel Zegler?

fot. Warner

Shazam! 2 pokaże tytułowego superbohatera w nowym kostiumie. Na pierwszych zdjęciach z planu widzieliśmy, że wygląda on inaczej niż w pierwszej części. Wielu fanów zastanawiało się, czy peleryna herosa będzie dodana efektami komputerowymi, jak przy postaci Supermana w wykonaniu Henry'ego Cavilla. Być może w większości scen tak też będzie w przypadku Shazama!, aczkolwiek na planie widzimy zdjęcie, na którym bohater ma pelerynę. Można założyć, że są sceny, w których fizyczna peleryna jest po prostu bardziej użyteczna.

https://twitter.com/ShazamNews/status/1401408495006666757

https://twitter.com/ShazamNews/status/1400543171025715208

Reżyser w mediach społecznościowych tłumaczy, że zmiany w kostiumie to jego pomysł. Przekazał kostiumografce swoje uwagi i zostały one wprowadzone w życie. Dodaje, że producenci z Warner Bros. bez wahania je zaakceptowali i nie mieli żadnych uwag od siebie. David F. Sandberg sugeruje też, że pozostali członkowie rodziny superbohaterów również będą mieć nowe kostiumy.

Wyjaśnił fanom również, że Black Adam w wykonaniu Dwayne'a Johnsona w filmie się nie pojawi. Wiemy, że historie tych postaci w komiksach są powiązane. Z wcześniejszych doniesień wiemy jednak, że Shazam! ma pojawić się w widowisku o Black Adamie. Dodaje też, że mają plan na stworzenie sceny po napisach, ale najwyraźniej wyklaruje się on bardziej w trakcie pracy. Na razie zdjęcia do widowiska trwają dwa tygodnie, ale Sandberg obiecuje, że będzie tutaj więcej akcji niż w pierwszej części.

https://twitter.com/ShazamNews/status/1401550158903582724

Według portalu Murphy's Multiverse nowa aktorka w obsadzie, Rachel Zegler gra postać Anne. Jest to uczennica szkoły, do której chodzi Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) i jego potencjalna miłość. Dodają jednak, że nie jest to zwykła nastolatka. Ich informatorzy donieśli, że aktorka kręciła scenę na dachu, w której była ubrana w złotą zbroję.

Shazam! 2 - premiera w 2023 roku.