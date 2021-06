Loki - serial MCU ma oceny. Pierwsze opinie zapowiadają najważniejszy serial uniwersum!

fot. Marvel

Amerykańscy dziennikarze obejrzeli pierwsze dwa odcinki serialu MCU zatytułowanego Loki. Czy najnowsza produkcja Marvel Studios i platformy streamingowej Disney+ dostarcza wrażeń? Opinie w sieci mówią wprost: to najlepszy serial MCU, który jakością przewyższa WandaVision oraz Falcon i Zimowy żołnierz. Stawiają Lokiego obok najlepszych filmów uniwersum.

Krytycy są zgodni, że Loki jest serialem, który oferuje widzom świeżość i całkowicie nowy kierunek rozwoju Kinowego Uniwersum Marvela. W końcu temat multiwersum (alternatywne światy równoległe) jest tutaj przedstawiany w szczegółach, a wiemy, że w kolejnych filmach i pewnie serialach to będzie fundament historii. Porównują go do... Rick and Morty, bo twórcy z Marvel Studios wprowadzają zbliżony dziwaczny styl i tym samym przez jego pryzmat odkrywają kolejne warstwy MCU. Nawet pada opinia, że są tutaj elementy dość nieoczekiwane i zaskakujące.

Pochlebne opinie zbierają scenarzysta Michael Waldron i reżyserka Kate Herron. Nazywa się ich drużyną marzeń Marvela przez to, jak opowiadają historię i jakich narzędzi do tego używają. Obok tego okazuje się, że serial porusza kwestie tożsamości i stawania w szranki z nieprzyjemnymi prawdami na temat samego siebie. Twórcy wchodzą głęboko w tragedię Lokiego i jego fasadę bycia złoczyńcą. Fabuła bowiem stawia wyzwanie Lokiemu, by przeanalizował swoje decyzje i spojrzał na siebie z nowej perspektywy. W tym aspekcie skuteczny okazuje się Mobius w wykonaniu Owena Wilsona. Nie brak też nawiązań oraz wielu detali, niuansów, które będą analizowane tygodniami. Chwalone jest wprowadzenie wielu świetnych postaci, budowa ekscytującej tajemnicy wokół podróżującego pomiędzy światami kryminalisty oraz wyróżnia się duet Owen Wilson i Tom Hiddleston, którzy razem są fenomenalni na ekranie, stając się jedną z największych zalet. Zaś sam Tom Hiddleston tworzy najlepszą kreację Lokiego ze wszystkich swoich występów. Jego bohater znów ocieka charyzmą, a przez nowe wyzwania, które determinują skierowanie postaci w inną stronę niż wcześniej, jego potencjalna przemiana będzie zupełnie inna niż przedtem.

Loki

Jedyną rzeczą, która nie do końca trafia, to zasady podróży w czasie według Marvel Studios. Pada argument, że nadal, tak jak w Avengers: Koniec gry, jest to dość niejasne.

Pierwsze dwa odcinki nie mają za dużo widowiska i typowej akcji, bo bardziej skupiają się na postaci i budowie świata, co w kontekście totalnie nowego multiwersum ma sens. Pada ocena, że Loki to wciągający serial... detektywistyczny, który inspiruje się filmami Davida Finchera jak Siedem czy Zodiak z jednoczesnym połączeniem tego z czarnym humorem w stylu Soku z żuka, a wszystko polane sosem z totalnej dziwności, której w MCU jeszcze nie widzieliśmy. A do tego oferujący dużo zaskoczeń i nieoczekiwanych motywów.

Wygląda na to, że Loki będzie większym hitem niż pierwsze dwa seriale. Pamiętajmy, że to opinia po pierwszych dwóch odcinkach, a nikt nie wie, co wydarzy się w pozostałych czterech. Drugi kończy się szokującym cliffhangerem, który prawdopodobnie będzie tematem dyskusji przed emisją trzeciego.