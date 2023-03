Shazam! Gniew bogów - fatalne otwarcie w box office. Film będzie klapą

Warner Bros.

Shazam! Gniew bogów zadebiutował w Ameryce Północnej z fatalnym wynikiem poniżej przedpremierowych prognoz. Osiągnięto 30,5 mln dolarów. Jest to o 43% słabsze otwarcie niż jedynki, która zebrała 53,5 mln dolarów. Poza Ameryką Północną też jest fatalnie, bo zebrano zaledwie 35 mln dolarów. Dzięki temu ma 65,5 mln dolarów i to globalne otwarcie też jest poniżej prognozowanych 85 mln dolarów. Budżet wynosi 100 mln dolarów plus koszty promocji. Spadki frekwencji z takiego pułapu mogą sprawić, że trudno będzie wyjść na zero. Co ciekawe, reżyser David F. Sandberg na Twittere napisał, że nie jest to dla niego niespodzianka i od dawna wiedział, że tak będzie.

Wyniki Shazama! 2 są problemem, bo ewentualna przyszłość tej postaci w DCU według Sandberga miała zależeć od wyników filmu w box office.

Krzyk 6 - box office

Tym samym Krzyk 6 spada na drugie miejsce z wynikiem 17,5 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrał 76 mln dolarów. Na świecie zbiera 11,3 mln dolarów z 53 krajów (do tej pory 40 mln dolarów). Sumując na koncie 116 mln dolarów przy budżecie 33 mln dolarów.

Creed 3 - box office

Creed 3 zamyka podium z wynikiem 15,3 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej ma 127,7 mln dolarów. Na świecie zbiera 12 mln dolarów z 75 krajów (razem ma 96,6 mln dolarów). Sumując, na koncie dobre 224,3 mln dolarów przy budżecie 75 mln dolarów.