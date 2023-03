Shazam! Gniew bogów - czy technologia deepfake pomogła Gal Gadot wziąć udział w filmie?

Fot. Materiały prasowe

Nie jest tajemnicą, że w filmie Shazam! Gniew bogów pojawia się cameo Wonder Woman, granej przez Gal Gadot. Ujawniono to przy okazji jednego ze spotów, a teraz w sieci ponownie zrobiło się o tym głośno. Wszystko za sprawą zdjęć dublerki Gadot, która znajdowała się na planie Shazam! Gniew bogów. Fani zaczęli przypuszczać, że cameo zostało zrealizowane za pomocą technologii deepfake.

Użytkownik Twittera @maybegrayson opublikował zakulisowe zdjęcie z filmu, na którym dublerka, Taylor Cahill stoi na planie z Zacharym Levim i Djimonem Hounsou. To wywołało burzę, ponieważ jedni zaczęli nabijać się, że studio dzięki temu zaoszczędziło trochę dolarów, inni zaś zauważyli ironicznie, że niegdyś głośna była sprawa z użyciem tej technologii do nałożenia twarzy aktorki na aktorkę porno, co słusznie wywołało oburzenie także samej Gadot.

Sprawę postanowił jednak skomentować sam reżyser, David F. Sandberg. Zdradził, że obecność dublerki na planie spowodowana była chęcią sprawdzenia, jak dokładnie mają zostać nakręcone sceny z udziałem Gal Gadot, ponieważ nie mogła ona zjawić się w Atlancie. Gdy jednak widzimy ją na ekranie, to reżyser zapewnia, że jest to w 100% ona. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia, które wywołały zamieszanie:

https://twitter.com/maybegrayson/status/1637067026035523585

Przy okazji, reżyser wyjaśnił, dlaczego ujawniono na etapie promocji niespodziankę z pojawieniem się Wonder Woman. Okazuje się, że sam twórca o niczym nie wiedział, a dopiero potem otrzymał za to przeprosiny. Rozumie jednak decyzję ludzi od marketingu, bo ich zadaniem jest sprawić, aby jak najwięcej ludzi przyszło zobaczyć film.

Shazam! Gniew bogów - obsada

W sequelu powróci Zachary Levi jako tytułowy superbohater oraz Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy Freeman, Meagan Good jako Darla, Ross Butler jako Eugene, Grace Fulton jako Mary, DJ Cotrona jako Pedro i Adam Brody jako starszy Freddy. Dołączą do nich Rachel Zegler oraz Helen Mirren i Lucy Liu jako nikczemne córki Atlasa.

Shazam! Gniew bogów - film w kinach w Polsce.