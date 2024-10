Dlaczego usunięto scenę z Gambitem z Deadpool & Wolverine? Powodem było... MCU

fot. x.com/ShawnLev / Marvel

Deadpool & Wolverine w przeciwieństwie do wielu produkcji Kinowego Uniwersum Marvela miał tylko jedną scenę po napisach. Była to scena, w której Johnny Storm, w którego wcielił się Chris Evans, złorzeczył wulgarnie na antagonistkę całego widowiska. Było wiele innych pomysłów na scenę po napisach, ale okazuje się, że istniał też plan na to, by były dwie. Ostatecznie pojawiła się tylko jedna, a przed nią było specjalne podziękowanie dla aktorów, którzy wcielali się w herosów za czasów 20th Century Fox.

Shane Reid, który pomagał w edytowaniu filmu, zdradził że usunięta scena z Gambitem Channinga Tatuma mogła znaleźć się w filmie jako druga ze scen po napisach. Ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano. Dlaczego?

Podziękowanie dla poprzednich aktorów było bardzo ważne. A dalej musiał być ten wspaniały moment z Johnnym Stormem. Scena z Gambitem zakłóciłaby ten rytm i tempo. Poza tym uważam, że bardzo ona przypominała inne sceny po napisach w MCU, a oni chcieli odwrócić oczekiwania publiczności.

Ostatecznie scena z Gambitem pojawiła się w sieci jakiś czas temu, a jej "mini" wersję można zobaczyć w scenie po napisach, ponieważ wyświetla się na jednym z ekranów w siedzibie TVA.

