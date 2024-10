Pierwszy zwiastun Better Man. Śpiewająca małpa jako Robbie Williams w nowym filmie biograficznym

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

To nie żart. Better Man to muzyczna biografia o Robbiem Williamsie, ale jest jedna niecodzienna zmiana. W każdej scenie, w której powinien znajdować się tradycyjnie aktor, znajduje się małpa stworzona za pomocą efektów specjalnych. Robbie Williams jest jednym z producentów wykonawczych filmu wyreżyserowanego przez Michaela Gracey'ego, twórcy Króla rozrywki z Hugh Jackmanem. Scenariusz został napisany przez Gracey'ego, Simona Gleesona oraz Olivera Cole'a.

Sprawdźcie nietypowy zwiastun filmu biograficznego artysty!

Better Man - opis fabuły i obsada

Better Man opiera się na prawdziwej historii wzlotu, upadku i ponownego nadejścia w chwale brytyjskiej gwiazdy popu, Robbiego Williamsa. Dzięki wizjonerskiemu umysłowi Michaela Gracey'ego, film jest opowiedziany z perspektywy Williamsa. Zachowuje dowcipność i niezłomność artysty. Śledzi historię Williamsa od dzieciństwa aż do zostania najmłodszym członkiem zespołu Take That. Opowiada o jego niedoścignionych osiągnięciach solowego artysty, ale też konfrontuje z trudnościami, które przeżywa osoba o tak wielkiej sławie.

W obsadzie znajduje się: Steve Pemberton, Damon Herriman, Raechelle Banno, Alison Steadman, Kate Mulvaney, Frazer Hadfield, Tom Budge oraz Anthony Hayes. Jonno Davies wcieli się w małpią wersję znanego artysty.

Better Man - ogólnokrajowa premiera w USA 17 stycznia 2025 roku.