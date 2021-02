Shazam przyszłości i Billy Batson to już nie ta sama osoba. Olbrzymia zmiana w DC

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W świecie DC trwa wydarzenie Future State, pokazujące nam przyszłość uniwersum i losy kolejnych inkarnacji wielu z najważniejszych herosów. Zupełnie nieoczekiwane, by nie powiedzieć szokujące informacje docierają do nas z jednej z odsłon cyklu, zeszytu Future State: Shazam #1. Jak się okazuje, doszło w nim do rozdzielenia tytułowego bohatera z jego alter ego, Billym Batsonem.

Historia rozpoczyna się w nietypowy sposób: protagonista budzi się w nocy przez jeden z koszmarów, unikając następnie telefonów ze strony członków rodziny Shazama czy Amerykańskiej Ligi Sprawiedliwości. Ta ostatnia walczy w międzyczasie z Gigantą i Manhunterem, którzy chcą uwolnić z Iron Heights Creepera i dostarczyć go później Black Adamowi. Problemy zaczynają się wówczas, gdy Creeper ginie w tajemniczych okolicznościach.

Sam Shazam, próbując raz jeszcze dać wyraz swojej heroiczności, spotyka się z Johnnym Thunderem. W tym miejscu sytuacja znów się komplikuje: czytelnicy nie widzą dalszej części spotkania, a tytułowy bohater ponownie budzi się w łóżku, tym razem w pełni zakrwawionym.

Amerykańska Liga Sprawiedliwości zaczyna podejrzewać, że to właśnie Shazam stoi za morderstwem Creepera. Gdy jednak herosi postanawiają się z nim skonfrontować, odbiorcy komiksu zamiast tego spotkania mogą zapoznać się ze sceną retrospekcji. W jej trakcie w Piekle dochodzi do sprzeczki pomiędzy herosem a Neronem; ten ostatni rozdziela ciała Shazama i Billy'ego Batsona, doprowadzając do oddzielenia obu postaci. Spójrzcie sami:

Future State: Shazam #1 - plansze

Powyższe posunięcie może podpowiadać, dlaczego Shazam w świecie Future State morduje. Wiele wskazuje na to, że wątek rozdzielenia z Batsonem zaważy na kształcie całej serii.