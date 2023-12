Zachary Levi zażartował z Seana Gunna - brat zatrudnił go w DCU

Warner

Choć film Shazam! Gniew bogów okazał się porażką, Zachary Levi, gwiazda widowiska, wciąż chętnie wziąłby udział w kolejnych częściach. W rozmowie z portalem Comicbook.com zdradził, że chętnie podjąłby także współpracę z Zieloną Latarnią, zagraną przez Nathana Filliona, a także zażartował z Jamesa Gunna, zatrudniającego swojego brata w DCU.

Zachary Levi zażartował z Seana Gunna

Chciałbym móc pokazać więcej iteracji i współpracować z Zieloną Latarnią Nathana Filliona.

Spytany o to, czy zagrałby kogoś innego z uniwersum DC, odparł, że nie wie, czy to w ogóle możliwe. Dziennikarz przypomniał mu, że Sean Gunn (aktor i brat Jamesa Gunna, który obecnie zarządza DC) grał Weasela i Calendar Mana w Legionie samobójców: The Suicide Squad, a został obsadzony w roli złoczyńcy Maxwella Lorda. Levi żartobliwie odpowiedział:

Słuchaj, jeśli twoim bratem jest gość, który rządzi DC, pewnie możesz grać, kogo tylko chcesz.

Levi dodał, że jest dumny z obu części Shazama! i wciąż uważa, że kontynuacja była pod pewnymi względami lepsza od jedynki.

