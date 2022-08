Czy She-Hulk wpłynie na Deadpoola 3? Tatiana Maslany ma genialny pomysł na ich spotkanie

Fot. Marvel

To, co było wyjątkowe w She-Hulk w komiksach Marvela, to burzenie przez bohaterkę czwartej ściany. Jednak wciąż prawdopodobnie najpopularniejszą postacią, która używała tego zabiegu, jest Deadpool. A skoro Disney oficjalnie ma prawa do X-Menów, to Ryan Reynolds jest gotowy powrócić w 3. części przygód superbohatera. A to oznacza, że aż 2 postacie w MCU będą mogły komunikować się z widownią.

Nic dziwnego, że fani zastanawiają się, czy będą mieli na siebie jakiś wpływ.

Mark Ruffalo o Deadpoolu 3

W rozmowie z IGN na temat Mecenas She-Hulk aktor Mark Ruffalo mógł rzucić trochę światła na tą kwestię. Zwrócił uwagę na to, że Marvel praktycznie pozwala filmowcom zrobić taką produkcję, jaką chcą. I że jest pewien, że nowy Deadpool nie zawiedzie fanów.

Shawn Levy Jestem pewien, żei Ryan Reynolds stworzą coś, co zadowoli fanów Deadpoola... I czuję, że She-Hulk w pewien sposób pokazała: Hej, jesteśmy dość otwarci, dość wolni i chętni, by pójść gdziekolwiek, gdzie ludzie mają ochotę się udać.

Tatiana Maslany - szalone spotkanie Deadpoola i She-Hulk

W oddzielnym wywiadzie gwiazda Mecenas She-Hulk, Tatiana Maslany, podzieliła się swoimi własnymi pomysłami na to, jak Jennifer Walters mogłaby wejść w interakcję z Deadpoolem w MCU. Aktorka jest z Reginy, Saskatchewan, skąd pochodzi Deadpool w komiksach, więc ten wspólny wątek mógłby poprowadzić do naprawdę zwariowanej fabuły.

Moglibyśmy być oboje w Reginie, ale ja jako Tatiana, a on jako Deadpool. I wtedy on byłby Ryanem Reynoldsem, a ja She-Hulk. Moglibyśmy naprawdę z tym zaszaleć.

