Mecenas She-Hulk - solowy film o Hulku coraz bliżej? Mark Ruffalo i twórcy komentują

Hulk odgrywa oczywiście ważną rolę w genezie She-Hulk. Przypomnijmy, że doszło do wypadku samochodowego z udziałem Jennifer Walters i jej kuzyna Bruce'a Bannera, a zetknięcie bohaterki z jego krwią spowodowało, że zmieniła się w She-Hulk. Wypadek został spowodowany przez statek, który pojawił się tuż przed maską samochodu i nie mieliśmy wątpliwości, że to pojazd pochodzący z planety Sakaar, gdzie Hulk przez długi czas był gladiatorem na arenie.

W 2. odcinku Mecenas She-Hulk widzimy natomiast, że Profesor Hulk znajduje się na pokładzie owego statku i zmierza prawdopodobnie w kierunku Sakaar. Taką możliwość zapowiada twórczyni, Jessica Gao.

Cóż, powiem tylko, że spędził dużo czasu poza planetą, co widzieliśmy w Thor: Ragnarok. I mieliśmy okazję zobaczyć tylko malutki fragment tego, jak wyglądało jego życie, gdy był na tej planecie.

Gao kontynuując wypowiedź zapowiedziała, że Hulk jest w miejscu, w którym musi "poradzić sobie z pewnymi rzeczami", które wydarzyły się podczas jego pobytu na tamtej planecie. Z kolei reżyserka Kat Coiro zdradziła jeszcze kulisy tej sceny mówiąc, że została w całości zrealizowana w CGI i była pierwszą, którą nakręcili dla tego serialu.

Sam Mark Ruffalo, odtwórca tej roli jest bardzo otwarty na ewentualny solowy film o Hulku i od lat mówi się o adaptacji komiksu World War Hulk. Jak sam zauważa, jest pewien okres w jego życiu, o którym tylko się w kilku słowach wspominało:

Było kilka rozmów o tym, co się działo w ciągu tych dwóch lat, kiedy Hulk porzucił Bannera i Avengers i udał się na Sakaar, a także o czasie, kiedy pojawił się Profesor Hulk, co też nie zostało dopowiedziane. Myślę, że od tego czasu poświęciliśmy może cztery zdania temu okresowi. To naprawdę interesująca, ekscytująca część historii Hulka i Bunnera.

Po 2. odcinku fani zaczęli zastanawiać się, gdzie na osi czasu można umiejscowić serial Mecenas She-Hulk. Pod koniec widzimy, jak do mediów wyciekło nagranie z Abominationem walczącym na arenie. Jego walka z Wongiem miała miejsce w filmie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, co mogłoby sugerować, że akcja serialu dzieje się równolegle do tamtej produkcji. Problem w tym, że w scenie po napisach tamtego widowiska, widzimy Bruce'a Bannera w ludzkiej postaci, a 2. odcinek pokazał nam go lecącego gdzieś na statku kosmicznym.

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter, główna scenarzystka i producentka She-Hulk, Jessica Gao, próbowała wyjaśnić, gdzie serial ma miejsce w odniesieniu do Shang-Chi. W scenie po napisach zobaczyliśmy Bruce'a w ludzkiej postaci, ponieważ było to zrobione pod serial. Jen miała zetknąć się z jego krwią, a Hulk przecież nie krwawi - na pewno nie przez wypadek samochodowy. To jasno daje nam do zrozumienia, że akcja dzieje się niedługo po filmie, więc nagrania z walki Abominationa i Wonga musiały trafić do mediów nieco później. Poniżej jeszcze możecie zobaczyć plakat z udziałem Tima Rotha (pierwszy w galerii):

