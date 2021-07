She-Hulk pierwszą produkcją Marvel Studios, która przełamie czwartą ścianę?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

She-Hulk to kolejny serial od Marvel Studios i Disney+, który znajduje się w przygotowaniu. Trwają prace na planie projektu. Szczegóły fabuły serialu są trzymane w tajemnicy. Tytułowa bohaterka to Jennifer Walters, kuzynka Bruce'a Bannera. Produkcja przedstawi genezę bohaterki. W serialu ma pojawić się również znany z filmu Incredible Hulk antagonista Abomination.

To na razie tyle z oficjalnych informacji. Produkcja zapowiadana była też jako komedia prawnicza, co będzie kolejną nowością w ramach Kinowego Uniwersum Marvela. Teraz pojawiły się plotki podane przez The Direct, które wskazują, że będą momenty, w których Jennifer łamać będzie czwartą ścianę, a zatem bezpośrednio będzie zwracała się do widowni. Według plotek ma nawet być świadoma, że jest postacią w MCU.

Brzmi to intrygująco, ale też może niektórych fanów zaskoczyć. Do tej pory produkcje Marvel Studios dotykały różnych konwencji, ale zawsze starały się być spójne. Przebijanie czwartej ściany widzowie doświadczyli choćby przy okazji seansów dwóch części Deadpoola. Pogłoska nie jest jednak przypadkowa, bowiem w komiksach She-Hulk również mrugała okiem do fanów.

Źródło: Marvel

W tytułowej roli wystąpi Tatiana Maslany. Poza nią pojawią się także Mark Ruffalo, Anais Almonte, Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga oraz Tim Roth. Główną scenarzystką projektu jest Jessica Gao, która odpowiada za odcinek Pickle Rick serialu Rick i Morty. Reżyserkami i producentkami wykonawczymi są Kat Cairo oraz Anu Valia.