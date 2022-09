Mecenas She-Hulk - w 5. odcinku zadebiutował nowy superbohater. Też go przegapiliście?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+/The Direct

Mecenas She-Hulk jaka jest, każdy widzi - choć przekroczyliśmy już półmetek ekranowej historii, najnowszy serial MCU, delikatnie rzecz ujmując, w dalszym ciągu nie może w pełni rozwinąć skrzydeł. Fani Marvel Studios z niecierpliwością czekają na pojawienie się w tej produkcji Daredevila, lecz - jak się teraz okazuje - w 5. odcinku produkcji do Kinowego Uniwersum Marvela zawitał zupełnie inny superbohater.

W ramach jednego z wątków ostatniej odsłony serii Jennifer Walters i Nikki Ramos udały się do ukrytego przed światem domu modowego Luke'a Jacobsona. Gdy bohaterki wchodzą do niego po raz drugi, tym razem mając na celu odbiór zaprojektowanej dla She-Hulk odzieży, przy wejściu mija je tajemniczy blondyn - przebieg sceny sugeruje, że on także jest klientem Jacobsona. Spójrzcie sami:

Mecenas She-Hulk - odcinek 5.

Napisy końcowe odcinka potwierdziły, że postacią, którą mijały Walters i Ramos, jest portretowany przez Brandona Stanleya Eugene Patilio aka Leap-Frog - superbohater, którego wejście do MCU zapowiadały już wcześniejsze materiały promocyjne Mecenas She-Hulk. W komiksach Eugene był początkowo przedstawiany jako pomniejszy wróg Spider-Mana i Iron Mana, który odziedziczył szereg nowinek technologicznych po swoim ojcu, Vincencie (istotne jest to, że to właśnie komiksowy Vincent działał jako Leap-Frog, natomiast jego syn jako Frog-Man; wygląda na to, że w MCU pseudonim ojca przeszedł na młodszego Patilio).

Najbardziej charakterystyczną umiejętnością Leap-Froga są skoki na naprawdę dalekie odległości - bohaterowi pozwalają na nie specjalne urządzenia (choć czasami były to... zwykłe sprężyny) zamontowane w butach.

Brandon Stanley