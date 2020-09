She-Hulk - Tatiana Maslany jako Jennifer Walters na fanowskiej grafice

materiały prasowe

Serial She-Hulk jest jednym z najbardziej oczekiwanych projektów Marvel Studios jakie powstają dla platformy Disney+. Produkcja wprowadzi bowiem do MCU długo oczekiwaną przez fanów postać Jennifer Walters, kuzynki Bruce'a Bannera. Jakiś czas temu ogłoszono oficjalnie, że w tytułową rolę wcieli się Tatiana Maslany (Orphan Black).

Swoją wizję tego, jak może prezentować się aktorka w nowej roli, zaprezentował popularny w sieci artysta i grafik, Boss Logic. Zobaczcie i sprawdźcie, czy pasuje do według was do roli Jennifer Walters:

https://twitter.com/Bosslogic/status/1306842707097083904

Zobacz także:

Scenarzystką projektu jest Dana Schwartz. Kat Coiro ma być jedną z reżyserek projektu. Zdjęcia mają rozpocząć się podobno w 2021 roku. Serial zadebiutuje na Disney+.