She-Hulk - dlaczego tytuł zmieniono tak późno? Jest czas trwania kolejnych odcinków

Jessica Gao, główna scenarzysta Mecenas She-Hulk w rozmowie z Lifehacker z Australii wyjawiła, dlaczego tytuł serialu został tak późno zmieniony. Na początku tytuł brzmiał po prostu She-Hulk, a potem dodano do niego dopisek: She-Hulk: Attorney at Law, czyli po polsku Mecenas She-Hulk. Okazuje się, że inspiracją są słowa Bruce'a Bannera, które padają w zwiastunie. Podczas analizowania scen razem z szefem Marvel Studios, Kevinem Feige, to on zareagował na słowa Bannera, które brzmiały: "She-Hulk, attorney at law, it’s got a nice ring to it.". Wówczas powiedział do Gao: to powinien być tytuł naszego serialu. Od razu zmieniono go według słów Feige'a, bo jak Gao zwraca uwagę: cokolwiek Feige powie, staje się to kanonem.

She-Hulk - czas trwania odcinków

Według informacji, które trafiły do sieci czas trwania jest podobny, bo każdy odcinek trwa mniej niż 30 minut. Warto przypomnieć, że każdy odcinek ma scenę po napisach. Tak samo jak premiera serialu również ją miała.

Odcinek 2 - 22:53

Odcinek 3 - 27:03

Odcinek 4 - 28:34

Jest nowy spot, w którym pojawia się krótka scena z Daredevilem. Sugeruje ona, że będą współpracować z She-Hulk.

Mecenas She-Hulk - premiera każdego odcinka co tydzień w czwartek o 9:00 na Disney+.