Mecenas She-Hulk - pełny zwiastun. Lepsze efekty specjalne oraz Daredevil! [SDCC 2022]

Mecenas She-Hulk to serial MCU osadzony po wydarzeniach z Avengers: Endgame. Bohaterką jest prawniczka, Jennifer Waltera, która jednocześnie jest kuzynką samego Bruce'a Bannera. Z dostępnych informacji wiemy, że w wyniki potrzebnej transfuzji krwi zyska one identyczne moce jakie ma Hulk. Sam Banner pojawi się w serialu i będzie pełnić rolę mentora młodej superbohaterki.

She-Hulk - zwiastun

Sam zwiastun ma także Wonga oraz Abominationa. Plotki o Daredevilu w wykonaniu Charliego Coxa potwierdzone. Podczas panelu twórcy powiedzieli wprost: to pierwszy pełnoprawny sitcom w MCU.

Mecenas She-Hulk

W obsadzie są Tatiana Maslana, Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Anais Almonte, Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga oraz Tim Roth powracający jako Abomination. Aktor wcześniej grał tę rolę w Incredible Hulk, a potem powrócił w filmie Shang-Chi.

Według informacji ma być to komedia prawnicza w zupełnie innym stylu, niż wszystko, co do tej pory oglądaliśmy w MCU. Bohaterka podobnie jak Deadpool będzie też łamać czwartą ścianę, zwracając się bezpośrednio do widza. W plotkach mówi się, że tutaj pojawi się także Charlie Cox w roli Daredevila.

Główną scenarzystką She-Hulk jest Jessica Gao. Za kamerą odcinków stoją Kat Cairo oraz Anu Valia.

She-Hulk - data premiery w Disney+ został◘a ustalona na sierpień 2022 roku.