She-Ra i księżniczki mocy - kto wyreżyseruje serial aktorski Amazona? Znacie ją z Watchmena i Westworld

She-Ra i księżniczki mocy to serial animowany, który można obejrzeć na Netflixie. Amazon tworzy live-action na podstawie tytułu i znamy już reżysera. Deadline informuje, że to stanowisko w produkcji aktorskiej obejmie Nicole Kassell. Będzie także producentem wykonawczym odcinka pilotażowego. Wciąż jednak nie wiemy, kto zajmie się scenariuszem.

DreamWorks Animation także będzie producentem wykonawczym She-Ry. Serial aktorski Amazona będzie jednak nową i samodzielną historią, fabularnie niepowiązaną z animacją She-Ra i księżniczki mocy.

Nicole Kassell wcześniej wyreżyserowała i wyprodukowała kilka odcinków znanej serii HBO zatytułowanej Watchmen, dzięki której zdobyła nominację do nagrody Emmy. Pracowała także przy takich produkcjach Westworld, The Leftovers, The Americans i Castle Rock.

Postać She-Ry po raz pierwszy zadebiutowała w filmie animowanym He-Man and She-Ra: The Secret of the Sword w 1985 roku. Była częścią franczyzy Masters of the Universe, zanim dostała swoją własną kreskówkę, czyli She-Ra i księżniczki mocy. W ten sposób odcięła się od He-Mana. Produkcja Amazona będzie pierwszą wersją aktorską bohaterki.