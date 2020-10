Sherlock Holmes 3 - prace nad projektem tymczasowo wstrzymane

fot. materiały prasowe

Kilka dni po tym, jak Robert i Susan Downey wyrazili zainteresowanie stworzeniem Sherlock Holmes Cinematic Universe, reżyser Sherlocka Holmesa 3 Dexter Fletcher powiedział, że projekt został odłożony na dalszy plan. Twórca pojawił się niedawno w programie Celebrity Catch Up, gdzie ujawnił, że on i studio czekają, aby zobaczyć, co wydarzy się w Hollywood po koronawirusie, zanim na poważnie rozpoczną pracę nad widowiskiem o słynnym detektywie.



fot. materiały prasowe

Warto zaznaczyć, że Sherlock Holmes 3 ma nadal ustaloną datę premiery na grudzień 2021 roku. Jednak słowa Fletchera sugerują, że na pewno projekt nie będzie gotowy na ten okres, ponieważ do tej pory nie rozpoczęły się zdjęcia do filmu. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo również, kto, oprócz Roberta Downey Jr. oraz Jude'a Lawa pojawi się w filmie.