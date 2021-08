Shibumi - reżyser Johna Wicka bierze się za kolejnego zabójcę. Chad Stahelski stworzy nowy film sensacyjny

Fot. 87Eleven Action Design, premiumbeat.com

Shibumi będzie adaptacją powieści z 1979 roku autorstwa Trevianiana, która opowiadała o genialnym zabójcy Nikołaju Helu, dążącym do absolutnej doskonałości. Ten mistrz walki i mistyk zostaje wplątany w spisek firm energetycznych, które kontrolują większość zachodniego świata. Film będzie reżyserować Chad Stahelski, który zajmuje się także czwartą częścią Johna Wicka. Możemy się zatem spodziewać dużej ilości trzymającej w napięciu akcji.

Bliscy Stahelskiego mówią, że Shibumi była jego ulubioną powieścią, gdy dorastał, więc czuł się zaintrygowany możliwością jej adaptacji, gdy studio się do niego o nią zwróciło. Projekt przybierał różne formy przez lata i ponoć Keanu Reeves także był w nich uwzględniony, jednak aktualnie nie ma żadnego dużego nazwiska związanego z tytułem i nowy scenarzysta zaczyna pracę od zera. Choć John Wick dalej jest priorytetem reżysera, to pracuje on też nad innymi projektami, takimi jak Classified i Ghosts of Tsushima.

Shibumi będzie tworzone dla Warner Bros. i 87Eleven, a producentami mieliby być Alex Young i Jason Spitz.