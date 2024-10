Showrunnerka Pingwina odpowiada na słowa Johna Turturro. "Całkowicie szanuję aktora..."

fot. Max

W serialu Pingwin powrócił Carmine Falcone, ale nie wrócił już John Turturro, który grał tego złoczyńcę w filmie z 2022 roku. Zastąpił go w roli Mark Strong. Fani zastanawiali się z czego wynikała ta zmiana i spekulowali, że chodziło o zobowiązania kontraktowe oryginalnego aktora. Tym większe było zdziwienie, gdy on sam odezwał się w tej sprawie i stwierdził, że wynikało to również z jego niechęci do brania udziału w produkcji, w której pojawia się tyle przemocy względem kobiet. Fani zauważyli, że jego postać okazywała taką przemoc w filmie, w którym grał.

Do zarzutów dla The Wrap odniosła się showrunnerka Pingwina, Lauren LeFranc:

Całkowicie szanuję aktora, który nie chce brać udziału w jakiejś produkcji z osobistych przyczyn. Chcę, żeby do serialu dołączali tylko ci, którzy są podekscytowani dalszym ciągiem opowieści. Uważam, że Mark Strong wykonał fantastyczną robotę. Jednocześnie uhonorował Johna Turturro, ale też wniósł coś od siebie. Z mojej wiedzy jego brak wynikał z powodu napiętego grafika. Carmine w filmie zabił matkę Seliny, jej przyjaciółkę Annikę oraz próbował zabić własną córkę. Uważam, że zostało podbudowane to, że Carmine jest agresywnym człowiekiem, również w stosunku do kobiet. Zgodziliśmy się z Mattem co do tego.

