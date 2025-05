Vision Quest - Jocasta wreszcie zadebiutuje w MCU. Oto, kto ją zagra

fot. Marvel Comics

Reklama

To już oficjalne! Portal Deadline potwierdził, że w nadchodzącym serialu MCU, Vision Quest, zobaczymy T'Nię Miller (Zagłada domu Usherów), która wcieli się w rolę Jocasty. Tym samym plotki się sprawdziły - na ekranie zadebiutuje komiksowa postać, którą czytelnicy dobrze kojarzą jako androidkę stworzoną przez Ultrona na wzór żony Hanka Pyma. Według portalu bohaterka będzie antagonistką - w nadchodzącej produkcji ma być przebiegła i żądna zemsty.

fot. materiały prasowe

Zobacz także: Trylogia WandaVision zmierza do końca. Showrunner Vision Quest o swoim podejściu

Vision Quest - co wiadomo o serialu?

Serial Vision Quest został opisany jako kontynuacja trylogii, którą stanowią WandaVision oraz To zawsze Agatha. Choć za obie produkcje odpowiadała Jac Schaeffer, tym razem funkcje showrunnera sprawuje Terry Matalas. Z tego co wiadomo, produkcja pokaże, co wydarzyło się z Białym Visionem (Paul Bettany) po tym, jak odzyskał swoje wspomnienia. Oprócz tego, otrzymamy wyczekiwany powrót dwóch postaci - Ultrona (James Spader) oraz Razy (Faran Tahir), którego widzieliśmy po raz ostatni w Iron Manie. Teraz dowiedzieliśmy się również o obsadzeniu T'Nii Miller w antagonistycznej roli jako Jocasta.

Przewiduje się, że produkcja zadebiutuje w 2026 roku na platformie streamingowej Disney+.

Zobacz także: Z kim powinna spotkać się Agatha w MCU? Aktorka wybrała 2 postacie – Scarlet Witch brak na liście

Kim jest Jocasta?