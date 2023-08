Shrek 5 - co wiemy o filmie? Premiera, obsada i fabuła

fot. materiały promocyjne

Trwają prace nad kolejną odsłoną Shreka. Co wiemy o 5. części? Zebraliśmy dla was wszystkie informacje, jakie udostępniono do tej pory o projekcie. Będą aktualizowane na bieżąco.

Shrek 5 - kiedy premiera?

Dreamworks przebąkiwało już o kontynuacji znanej franczyzy w 2014 roku, zaś 2 lata później Eddie Murphy zapowiadał, że produkcja powinna zadebiutować mniej więcej w 2019 albo 2020 roku. Za to dopiero w kwietniu 2023 roku Chris Meledandri, czyli założyciel i dyrektor Illumination Entertainment, oficjalnie ogłosił, że taki film w ogóle powstanie. Na razie jednak Shrek 5 nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery.

Shrek 5 - obsada

Chris Meledandri wcześniej zapowiadał, że najważniejsi członkowie obsady Shreka powrócą w 5. części, jednak żadne umowy nie zostały jeszcze oficjalnie podpisane. Fani liczą, że znów usłyszą Mike'a Myersa jako Shreka, Eddiego Murphy'ego jako Osła, Cameron Diaz jako Fionę i Antonio Banderasa jako Kota w Butach.

Shrek 5 - fabuła

Co wiemy o fabule Shreka 5? Michael McCullers, scenarzysta filmu, w marcu 2017 roku zdradził The Hollywood Reporter, że będzie to w pewnym sensie odrodzenie franczyzy.

Pracujemy nad piątą częścią Shreka. Skończyłem pisać scenariusz i naprawdę jestem z niego zadowolony. [...] Ma w sobie coś nowego. Nie mogę zdradzić, co dokładnie. DreamWorks zostało niedawno sprzedane Universalowi za ponad 3 miliardy dolarów, więc mogę sobie wyobrazić, że zależało im na wkroczeniu i zdecydowaniu o przyszłości franczyzy na poziomie korporacyjnym. W pewnym sensie było potrzebne odrodzenie, wymyślenie jej na nowo. Były już cztery filmy z serii, dużo się wydarzyło, bohaterowie są bardzo lubiani i wspaniali. Jesteśmy jednak w momencie, w którym należy myśleć o czymś nowym.

Chris Melendandri w rozmowie z Variety podkreślił za to, że prawdziwym wyzwaniem było znalezienie czegoś, co nie będzie wydawało się tylko kolejnym filmem w morzu sequeli. Możemy więc spodziewać się czegoś zupełnie nowego, jeśli twórcy dotrzymają słowa.

