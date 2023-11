Sicario 3 - reżyser serii Mission: Impossible związany z projektem? Nowe informacje

materiały prasowe

Molly Smith i Trent Luckinbill to producenci serii Sicario, którzy wcześniej w rozmowie z Colliderem potwierdzili, że Sicario 3 już powstaje. W kolejnych opublikowanych przez portal Collider komentarzach poznajemy kolejne informacje o projekcie.

Sicario 3 - kto w ekipie?

Producenci przyznają, że nie wiedzą, kto stanie za kamerą 3. części. Reżyserami pierwszych dwóch części byli odpowiednio Denis Villeneuve oraz Stefano Sollima. Za scenariusz obu odpowiadał Taylor Sheridan. Mało prawdopodobne jest, by ten ostatni powrócił w roli scenarzysty, ponieważ jest on zajęty rozbudowującym się uniwersum Yellowstone, które sam stworzył. Producenci jednak potwierdzili jego udział w ekipie, ale nie ujawnili w jakiej roli. Przyznają, że jest on bardzo zajęty i jeśli Sheridan miałby aktywnie pracować przy filmie, terminarz musiałby zgrać się z innymi jego projektami. Bez względu na wszystko, na pewno jednak będzie im pomagać i blisko z nimi współpracować.

Dodali też, że współpracuje z nimi przy Sicario 3 sam Christopher McQuarrie, reżyser ostatnich trzech części serii Mission: Impossible, które zbierały kapitalne recenzje. Nie wiadomo jednak, jaka jest jego rola w ekipie Sicario 3.

Sicario 3 - postęp pracy

Producenci potwierdzają, że scenariusz jest prawie gotowy. Niedługo mają dostać finałową wersję tekstu do oceny i na tym ten etap powinien się zakończyć. Nie ujawnili jednak, kto go ostatecznie tworzy. Dodają, że od samego początku planowano zrobić przynajmniej trzy filmy. Chcą też, by w obsadzie powrócili Emily Blunt, Benicio Del Toro oraz Josh Brolin.

- Wiemy, jaka jest presja, by zrobić ten film prawidłowo, więc nie przyspieszamy tego procesu. Jesteśmy bardzo pewni, że rozpracujemy finałową wersję scenariusza i to niedługo. Mamy nadzieję zebrać całą ekipę, ponieważ ta historia jest epicka w skali i godna trzeciej części - mówi producentka.

Potencjalna data premiery filmu nie została określona.

