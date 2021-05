Sigourney Weaver z główną rolą w adaptacji The Lost Flowers of Alice Hart od Amazona

Źródło: materiały prasowe

Amazon Prime Video dokonał zamówienia miniserialu opartego na debiutanckiej powieści Holly Ringland pt. The Lost Flowers of Alice Hart. Serial składający się z siedmiu odcinków opowie o kobiecej sile, przyjaźni i radzeniu sobie z tragedią.

Sigourney Weaver zagra główną rolę i będzie producentką wykonawczą. Scenariusz napisze Sarah Lambert, która również stanie za kamerą razem z Glendyn Ivin. Wśród producentów wykonawczych są również: Jodi Matterson, Bruna Papandrea, Steve Hutensky i Allie Goss.

The Lost Flowers of Alice Hart koncentruje się na Alice Hart, której brutalne dzieciństwo rzuca mroczny cień na jej dalsze życie. Po rodzinnej tragedii, w której straciła zarówno swojego okrutnego ojca, jak i kochaną matkę w tajemniczym pożarze, dziewięcioletnia Alice zostaje zabrana do mieszkania ze swoją babcią June, o której istnieniu nie miała pojęcia. Próbuje zacząć żyć normalnie, ale demony przeszłości ciągle dają o sobie znać.

Nie podano informacji o dacie premiery.