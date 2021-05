Mario Golf: Super Rush - nowy zwiastun zapowiada mnóstwo zawartości w grze

fot. Nintendo

Mario Golf: Super Rush to nadchodząca produkcja z sympatycznym hydraulikiem w roli głównej. Bohater, jak łatwo wywnioskować z tytułu, tym razem zajmie się golfem. Nie będziemy mieli tu jednak wyłącznie do czynienia z prostym przeniesieniem tego sportu do wirtualnego świata, bo twórcy przygotowali mnóstwo nietypowych trybów i atrakcji czekających na graczy. Nowy zwiastun pokazuje, czego można się spodziewać.

Miłośników zabawy jednoosobowej czeka tutaj rozbudowany tryb kampanii z elementami RPG. Będziemy przemierzać świat, spotykać znane postacie, uczyć się nowych sztuczek i brać udział w rozgrywkach. Otrzymamy też możliwość rozwoju postaci, bo zdobyte punkty doświadczenia będzie można przeznaczyć na ulepszanie statystyk.

Osoby, które preferują multiplayer będą miały do dyspozycji kilka trybów, w tym dwa unikatowe doświadczenia: Speed Mode i Battle Mode, które wywracają na głowę standardowe zasady i łaczą klasycznego golfa z dynamiczną i pełną akcji rozgrywką w czasie rzeczywistym.

Oczywiście nie zabraknie też wsparcia dla kontroli ruchowej i nic nie będzie stało na przeszkodzie, by wymachiwać JoyConem przed ekranem zamiast korzystania ze standardowego sterowania przy pomocy przycisków.

Mario Golf: Super Rush - premiera 25 czerwca, wyłącznie na Nintendo Switch.